Bravely Second : End Layer fête son 5ème anniversaire avec une nouvelle illustration

C'est désormais une tradition pour Silicon Studio et Square Enix, les anniversaires de la licence Bravely Default se célèbrent à coup d'illustrations. Sorti le 23 avril 2015 au Japon, c'est Bravely Second : End Layer qui fête ce jour son 5ème anniversaire. Un peu moins apprécié que son aîné de par sa structure trop similaire, Bravely Second : End Layer n'en reste pas moins un J-RPG fort agréable de la ludothèque Nintendo 3DS.

Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, c'est donc l'artiste Naoki Ikushima qui nous dévoile son illustration mettant en avant la belle Magnolia. Nous vous laissons visionner l'illustration ci-dessous, et attendons impatiemment des nouvelles du prochain jeu de la licence : Bravely Default II.