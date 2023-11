Braid Anniversary Edition obtient enfin une date de sortie... Mais pas sur Nintendo Switch

Braid est un puzzle game original développé par Jonathan Blow qui dès sa sortie en 2008 sur le Xbox Live Arcade s'est imposé comme l'un des plus beaux fleurons de la la scène indépendante. Porté par la suite sur de nombreuses plateformes, le jeu n'est jamais sorti sur consoles Nintendo.

En 2020 , cependant, Braid Anniversary Edition, une version améliorée du jeu a été annoncée sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Windows, Mac, Linux et Nintendo Switch pour une sortie début 2021 (voir ici).. Seulement, non seulement Braid Anniversary Edition n'est pas sorti en 2021 mais le jeu a tout simplement disparu des radars.

Finalement, ce week-end , Jonathan Blow a enfin donné des nouvelles du jeu en officialisant sur ses réseaux, la sortie de Braid Anniversary Edition le 30 avril 2024 sur PC, PlayStation, Xbox ainsi que sur iOS et Android pour les abonnés Netflix, précisant que le jeu sortirait aussi sur Mac et Linux, plus tard en 2024 . Par contre, pas un mot sur la version Nintendo Switch. Le jeu était pourtant bien prévu en 2020 sur Switch mais il semblerait que ce ne soit plus le cas. Evidemment, de nombreux internautes ont interpellé Jonathan Blow pour savoir où était passée la version Switch du jeu et si elle avait été annulée... Mais pour l'instant pas de réponse... On ne peut donc que spéculer. Peut-être que cette version fera l'objet d'une annonce spéciale ? A moins que Braid Anniversary Edition ne fasse l'impasse sur la Switch actuelle pour mieux sortir sur la suivante ?

En attendant des précisions, un nouveau trailer est désormais disponible et Jonathan Blow a publié de nouvelles informations et quelques images de Braid Anniversary Edition que vous pouvez retrouver sur cette page.

Traductions des tweets de Jonathan Blow :

Nous travaillons discrètement sur l'édition anniversaire de Braid depuis **un certain temps**, mais nous pouvons maintenant vous annoncer que la date de sortie est le 30 avril 2024. Voici quelques détails amusants : Les plateformes de lancement confirmées sont Windows, PlayStation, Xbox, ainsi qu'iOS et Android pour les abonnés Netflix. Mac et Linux arriveront plus tard, en 2024, après le lancement initial Y a-t-il de nouveaux puzzles ? Oui ! Il y a un nouveau monde avec de nouvelles énigmes, ajoutées d'une manière qui ne compromet pas le jeu original. Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet plus tard. Le jeu présente des graphismes peints à la main en résolution 4k+ par l'artiste original David Hellman ... ainsi qu'un son totalement revu (les effets sonores du jeu original n'étaient pas bons) et des remixes musicaux par Martin Stig Andersen et Hans Christian Kock (à eux deux, ils ont réalisé Limbo, Inside, Control, beaucoup d'autres jeux et de nombreux films) Mais le commentaire des développeurs est l'une des parties les plus ambitieuses. Je voulais éviter que les développeurs lisent ennuyeusement des commentaires sur un bout de papier, c'est pourquoi la plupart des commentaires se font sous forme d'interviews et de conversations. Nous avons enregistré plus de 60 heures d'interviews et de conversations, et nous les avons distillées en plus de 15 heures de commentaires qui se trouvent dans le jeu, sous la forme de plus de 250 objets de commentaires activables Des galeries d'art présentent des captures d'écran du jeu au fur et à mesure de son développement. Les intervieweurs et les interlocuteurs sont les suivants : Brian Moriarty (Trinity, Loom, Alvin and the Chipmunks : The Squeakuel), Casey Muratori (Computer, Enhance! ; Handmade Hero ; 1935), Frank Cifaldi (Video Game History Foundation), Marc ten Bosch (Miegakure) Dans les commentaires, nous posons parfois la question suivante : "Pourquoi ce niveau a-t-il été conçu de cette façon et pas d'une autre ?" Vous pourrez jouer à des refontes contrefactuelles de ces niveaux pour voir comment ils auraient été, si des décisions différentes avaient été prises. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons du jour du lancement, nous publierons d'autres vidéos montrant le nouveau jeu en action, de façon amusante. Si vous vous intéressez à la fabrication des jeux, ou si vous souhaitez en créer vous-même, Braid, édition anniversaire est une mine d'informations réelles et exploitables sur ces sujets.

