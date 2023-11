Un Nintendo Indie World annoncé pour le 14 novembre 2023

C'est l'annonce que l'on avait pas vu arriver. Dans le plus grand des calmes, c'est aujourd'hui que Nintendo vient de nous annoncer la tenu du prochain Indie World, événement dédié aux sorties des éditeurs indépendants sur Nintendo Switch. L'événement se déroulera ce 14 novembre à partir de 18h00 heure française , et proposera aux joueurs de découvrir les futurs titres indés de ces prochaines semaines / mois durant une vingtaine de minutes. Pour suivre l'évènement rien de plus simple, il vous suffira de vous connecter sur le compte Youtube de Nintendo France, ou de nous retrouver ici demain à partir de 18h00 ! Nous vous laissons faire vos pronostics en commentaire.