Bowser félicite Microsoft pour le lancement de la Xbox Series S & Series X

C'est le grand jour ! C'est aujourd'hui que la nouvelle génération de console est officiellement lancé avec la sortie des nouvelles consoles de Microsoft : la Xbox Series S et la Xbox Series X, en attendant neuf jours plus tard celle de SONY, la Playstation 5. Pour l'occasion, Bowser est sorti de sa tanière sur Twitter pour féliciter la division Xbox de Microsoft du lancement des nouvelles consoles. Evidemment, on parle de Doug Bowser, le président de Nintendo of America au nom prédestiné. Moins connu que son prédécesseur, Reggie Fils-Aimé, à cause de la nouvelle politique de Nintendo qui ne veut plus que ses dirigeants incarnent la marque, Doug Bowser n'en reste pas moins apprécié de la communauté. Il est aussi, on le voit, fair-play.

Il est vrai aussi que si on peut voir la Xbox Series S comme une concurrente de la Nintendo Switch (voir ici), jusqu'à présent les consoles des deux sociétés ont plutôt cohabité pacifiquement. Microsoft et Nintendo se sont même rapprochés ces derniers temps même si le rapprochement est resté jusqu'à présent à sens unique... Pour autant, on ne peut que saluer le geste de Doug Bowser. De nouvelles consoles débarquent et c'est toujours bien pour stimuler le marché.

Retrouvez le tweet de Doug Bowser ci-dessous.