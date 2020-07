Boomerang Fu : un party game vitaminé

Comme l'indique le nom du jeu, Boomerang Fu n'est pas un party game comme les autres. Dans la peau d'un fruit, d'un légume, d'une glace, etc. votre objectif sera de trancher vos amis en petits morceaux grâce à un boomerang. Le choix de l'arme n'est pas anodin car celui-ci peut revenir vers vous et rebondir sur des parois. Jouable jusqu'à 6 joueurs en local, le titre promet des soirées vitaminées grâce à des cartes uniques et des power-up diversifiés.

Si le thème du déjanté vous intéresse, nous avons aujourd'hui même rédigé un petite news concernant un jeu de foot où vous incarnez des alpacas (ici).

Boomerang Fu est attendu pour le 13 août sur l'eshop de la Nintendo Switch. Quel est votre avis sur ce party game ? N'hésitez pas à nous le faire partager en commentaire.

Source : Youtube