Bob l’éponge débarque en DLC dans Hot Wheels Unleashed

Prêts les enfants, j'ai pas entendu ! Depuis peu et jusqu'au 24 mars prochain , c'est la saison de Bob l'Eponge dans Hot Wheels Unleashed. Grâce à un DLC payant vous aurez accès à 5 véhicules spéciaux aux couleurs de Bob et Patrick, Sandy, Monsieur Krabbs et Carlo Tentacules. Vous débloquerez aussi près de 12 éléments pour décorer votre sous-sol et des icônes pour votre profil. Si vous êtes intéressé(e), sachez que ce DLC, disponible donc jusqu'à fin mars, vous coûtera 5,99€ . Notez que depuis sa sortie, en septembre dernier, Hot Wheels Unleashed a eu droit à de nombreux DLC, certains gratuits (pour Noël notamment) d'autres payants (notamment sur Batman, Wonder Woman, les Tortues Ninja, Street Fighter, etc.)

Pour en savoir plus sur ce nouveau DLC, voir ci-dessous son trailer, quelques images et sa présentation complète. Sinon, n'oubliez pas que notre test complet de Hot Wheels Unleashed est toujours à lire ICI.