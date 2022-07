Bob L'éponge carrément carrée dans le nouveau DLC de Minecraft

A la rédaction, on est fan de Bob l'éponge carrée- ou plutôt il y en a au moins un ! Bob, Patrick, Sandy, Carlo ou encore Plankton sont aujourd'hui entrés dans la culture populaire, dépassant de loin le cadre de la simple série animée pour enfants. Si vous ne connaissez pas encore ou pas vraiment, on vous invite à regarder les premières saisons de cette série culte qui a su traverser les années et qui est d'ailleurs toujours en production plus de 23 ans après la diffusion du premier épisode. L'univers délirant, absurde et poétique créé par Stephen Hillenburg (malheureusement, aujourd'hui disparu...) est riche et a donné des épisodes inoubliables comme notamment Sculptures sur bulles, Le jour des contraires, Le fantôme de Carlo, Le permis de conduire, L'employé du mois, Les bus farceurs ou encore (pour ne parler que des épisodes de la première saison.) Evidement, au fil des années, cet univers a été adapté en jeu vidéo avec plus ou moins de bonheur même si jusqu'à présent aucun jeu n'a jamais vraiment réussi à lui rendre hommage. Alors, lorsqu'on apprend que des fans de la série ont créé un DLC spécial pour Minecraft, on est carrément emballé et on est tous prêts à chanter "c'est la plus belle des journées" (ou plutôt, il y en a au moins un qui l'est) !

En attendant de découvrir ce DLC plus en profondeur (logique), retrouvez quelques images (qui rappelleront de bons souvenirs aux fans), le trailer et une présentation du DLC ci-dessous et plus de détails sur le site officiel de Minecraft.

BIKINI BOTTOM fait block ! Bob l'éponge arrive dans Minecraft ! Selon le temps que vous jouez à Minecraft, vous savez peut-être une ou deux choses sur ce qui se passe sous le biome océanique. Y a-t-il des poissons ? Bien sûr. Des coffres au trésor ? Quelquefois. Du varech? Absolument. Mais il n'y a pas eu d'ananas, ni de Pâtés de crabes, et certainement pas de Bob l'éponge. Mais aujourd'hui, grâce à Nickelodeon et Spark Universe, tout va changer : car un nouveau DLC SpongeBob * arrive sur Minecraft ! DÉCOUVRIR LE DLC Si vous avez toujours voulu vous promener dans Bikini Bottom , faites une halte au Krab Kroustillant et peut-être même vous embarquez sur l'un des bateaux de l'école de bateau de Mme Puff pour faire un tour - c'est désormais possible ! Dans ce DLC immersif, vous plongerez dans le monde de Bob l'éponge comme vous ne l'avez jamais vu auparavant . Dérivez à travers les champs de méduses en blocs, entrez dans la maison d'ananas de Bob l'éponge , visitez le dôme de Sandy ou détendez-vous dans un cinéma de récif en blocs tout en explorant cette carte étendue. Vous serez également récompensé pour votre curiosité, car lors de vos voyages, vous trouverez peut-être des objets de collection et des objets qui vous aideront dans votre mission très importante : aider Bob l'éponge à faire de la journée de tout le monde à Bikini Bottom la meilleure journée de tous les temps ! Aux côtés de Bob l'éponge, vous défendrez le Krab Kroustillant contre une horde d'anchois affamés, mettrez vos talents de constructeur à l'épreuve pour Patrick, aiderez Sandy à maîtriser les pouvoirs explosifs de la pierre rouge, affronterez les tours de Plankton et bien plus encore ! Sautez, faites la course, cassez-vous la tête et construisez votre chemin à travers six quêtes épiques , dont un mini-jeu basé sur le combat qui vous fera retourner des hamburgers défensifs comme un pro. DÉFI DE CONSTRUCTION DU MEILLEUR JOUR DE TOUS LES TEMPS Nous avons été tellement inspirés par la mission de Bob l'éponge ici au siège de Minecraft que notre petit groupe d'écrivains a décidé de lui rendre hommage, et parce que comme une éponge jaune l'a si sagement chanté : "F est pour les amis (friends) qui font des trucs ensemble", nous avons pensé qu'il n'y avait pas meilleure façon pour célébrer le lancement de ce nouveau DLC épique Bob l'éponge que de proposer un défi de construction ! Chargés de créer quelque chose qui fera de la journée de l'autre la meilleure journée de tous les temps, quatre écrivains se sont lancés dans une mission, et nous avons construit ! Sofia Dankis voulait un bain avec des pommes de terre pour son plus beau jour. Per Landin n'a pas pu choisir entre les chiens et les promenades en bateau, et a donc demandé les deux ! Cristina Anderca a demandé une pizza dans la forêt et moi, Sophie, j'ai demandé la glace la plus carrée jamais vue sur la plage. Donc, tout comme nous, vous ferez équipe avec Bob l'éponge pour rendre les habitants de Bikini Bottom heureux, nous nous sommes associés pour construire des choses heureuses les uns pour les autres ! Avons-nous réussi ? Vous pouvez en être juge ! Et parce que les célébrations ne devraient pas s'arrêter là, nous avons également demandé à notre merveilleuse communauté de créer également des constructions inspirées de Bob l'éponge ! Revenez bientôt pour les gagnants. En attendant, vous pouvez vous diriger vers le marché Minecraft pour récupérer votre article gratuit SpongeBob Character Creator dans la cabine d'essayage ! * Est-ce "la plus belle des journée" ? Je pense que oui. Téléchargez le DLC SpongeBob* sur votre appareil Minecrafting et rendez la journée de Bikini Bottom plus lumineuse pour tout le monde! *Nécessite la dernière version de Minecraft : Bedrock Edition (vendue séparément). Limite d'un article gratuit par personne/compte. Article gratuit disponible du 26/07/22 au 27/09/22.

Source : Nintendolife