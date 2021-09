Blue Reflection Second Light - Présentation de 2 protagonistes et nouveau trailer axé sur le gameplay

Suite du RPG éponyme développé par le studio Gust, BLUE REFLECTION: Second Light revient vers nous ce jour pour introduire deux nouvelles protagonistes : Uta Komagawa et Kirara Kuno.

Tandis que les secrets autour de BLUE REFLECTION: Second Light demeurent, deux nouvelles étudiantes sont transportées au sein de cette mystérieuse académie flottante, recherchant désespérément un moyen de rentrer chez elles, ne se rappelant que de leurs noms. La tourmentée Uta Komagawa est le premier personnage à être révélé. Tout d’abord introduite dans l’anime BLUE REFLECTION Ray, Uta est connue pour être sage et peu sure d’elle, mais lorsqu’elle entre à l’académie, il y a quelque chose chez elle qui refroidit immédiatement les autres élèves. Les filles commencent alors à se méfier d’elle sans raison apparente.

En plus d’Uta, Kirara Kuno rejoint également l’académie. Si Kirara a effectivement perdu la mémoire, elle semble posséder une aptitude surnaturelle qui lui permet de prévoir le futur. Les prophéties de Kirara aideront-elles à révéler la vérité qui entoure leur passé ?