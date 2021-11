Blue Reflection : Second Light - Aidez Ao à retourner dès à présent dans son monde d'origine sur Nintendo Switch

Suite directe de BLUE REFLECTION premier du nom paru sur consoles concurrentes, BLUE REFLECTION: Second Light sort officiellement ce mardi 9 novembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, ainsi qu'en version physique. Alors que notre ami Lotario est en pleine finalisation de son test du jeu, nous vous laissons (re)découvrir ci-dessous le descriptif officiel du jeu, accompagné d'un des derniers trailer de ce dernier.

Découvrez le tout nouveau jeu de la série BLUE REFLECTION, avec des designs translucides somptueux réalisés par Mel Kishida et une histoire qui dépeint la jeunesse de filles réalistes qui nouent des liens et se questionnent sur leur identité !

Histoire

Sous un ciel bleu perçant, entourée d'une eau cristalline, Ao Hoshizaki regardait le paysage estival tandis que le soleil lui brûlait la peau.

Elle avait l'impression d'avoir été abandonnée dans un monde qui lui était parfaitement inconnu.

Dans une école à la dérive, non loin, vivaient trois filles ayant perdu la mémoire.

Elles ne se souvenaient que d'une seule chose : leur nom.

Ao, en proie à la confusion, commença à mener une étrange vie en communauté avec ces filles, alors qu'elles cherchaient comment retourner dans leur monde d'origine.

Un jour, dans ce monde où l'école n'était entourée que d'eau, un chemin menant à un nouveau paysage apparut soudainement.

Au bout de ce chemin se trouvait un endroit mystérieux, où des choses familières existaient inexplicablement.

Afin de comprendre la situation, les filles décidèrent de s'y aventurer, mais dès qu'elles firent leurs premiers pas, elles tombèrent sur un monstre qu'elles n'avaient jamais vu auparavant.

Alors qu'elles pensaient la situation désespérée, les filles obtinrent un pouvoir mystérieux.

Dans un monde où l'été semble éternel, de jeunes filles ont perdu leurs souvenirs.

Qu'obtiendront-elles en résolvant le mystère ?

Caractéristiques :

Concevez votre propre école avec le « School Development » !

Les filles sont les seules résidentes de l'école entourée d'eau. Vous pouvez librement construire des Facilities qui leur seront utiles, comme un stand de takoyaki ou une piscine. En construisant les Facilities que vos filles préférées souhaitent, ou simplement celles que vous aimeriez avoir, vous pourrez aménager l'école comme bon vous semble !

Les combats au tour par tour sont encore plus rapides avec les « combats exaltants en temps réel » !

Les combats au tour par tour du jeu précédent ont été grandement améliorés avec le nouveau système de combats exaltants en temps réel. Ce dernier permet au joueur d'augmenter la cadence du combat en fonction du temps écoulé et des compétences utilisées. Lancez des compétences les unes après les autres pour enchaîner les combos et infliger un maximum de dégâts. La vitesse et la puissance des combats sauront ravir les joueurs !

Communiquez avec les filles de multiples façons !

En écoutant les demandes des filles, en les accompagnant lors de rendez-vous, et bien plus encore, le joueur aura de multiples façons de communiquer avec les filles de l'école. En renforçant votre lien avec elles, vous pourrez obtenir de nouveaux objets.

Explorez des mondes mystérieux et magnifiques !

Dans ce jeu, vous explorez des Heartscapes, des lieux qui représentent le cœur et l'esprit de chaque personnage. Profitez de voyages dans un monde mystérieux dans lequel la voix et les souvenirs du personnage sont revisités.