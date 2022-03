Bloodstained: Ritual of the Night dévoile un cross-over avec Child of Light le jeu poétique d'Ubisoft

Décidémment, Child of Light n'est définitivement pas mort pour Ubisoft. Après les rumeurs d'un Child of Light II il y a quelque temps la licence la plus poétique d'Ubisoft revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec une collaboration avec le jeu de Koji Igarashi (le créateur de Castlevania) Bloodstained : Ritual of the Night.

Ainsi dès le 31 mars prochain sur toutes les plateformes sauf la Nintendo Switch, les joueurs pourront prendre l'apparence d'Aurora de Child of Light dans le jeu. Les joueurs Nintendo Switch devront malheureusement patienter un petit peu plus pour pouvoir incarner Aurora mais peuvent cependant dès à présent regarder la bande-annonce de cette collaboration ci-dessous.

Verra-t-on l'annonce de Child of Light II dans les mois à venir ? Wait and see comme on dit !