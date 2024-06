Bloodstained: Ritual of the Night dévoile son dernier DLC dénommé Classic II: Dominique’s Curse

ArtPlay, Inc n'est toujours pas prêt de lâcher Bloodstained : Ritual of the Night. Au menu du jour : le lancement du dernier DLC du jeu dénommé Classic II: Dominique’s Curse. Proposé au tarif de 9,99€ sur toutes les plateformes, voici le contenu qui vous attend :

Le DLC Classic II : Dominique's Curse est un nouveau contenu premium qui étend l'histoire de Bloodstained avec un gameplay rétro ! Similaire au mode Classique sorti précédemment, ce nouveau DLC offre le même gameplay rétro mais avec une carte plus grande et son propre scénario qui commence là où Ritual of the Night se termine, amenant cette expérience nostalgique à un tout autre niveau !

Classic II : Dominique's Curse apporte un nouveau scénario, un nouveau palmarès et une toute nouvelle aventure à Bloodstained : Ritual of the Night !

Après avoir été vaincue par Miriam, Dominique tombe dans les limbes. Elle cherche à voler le pouvoir de Baël et à s'échapper vers le royaume des mortels où elle pourra se venger ! Au cours de son voyage, Dominique acquerra de précieuses capacités et des artefacts qui augmenteront son pouvoir... mais attention à la lune décroissante ! Lorsque la lune change, les amis deviennent des ennemis...