Bloodstained : Ritual Of The Night - Une suite officiellement confirmée mais...

Dire que le développement de Bloodstained : Ritual Of The Night a été compliqué serait un euphémisme. Après un Kickstarter lancé en 2015 qui aura généré plus de 5,5 millions de dollars sur les 500.000 demandés par son créateur Koji Igarashi, le successeur spirituel de la licence Castlevania a enchaîné les reports et déconvenues technique pour finalement sortir en juin 2019 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Bien que de nombreux bugs étaient présents à son lancement, les développeurs de Artplay, DICO et WayForward Technologies ont su proposer des mises à jour régulières pour proposer aux joueurs une expérience des plus complètes.

Après un communiqué officiel de l'éditeur 505 Games annonçant que Bloodstained : Ritual Of The Night avait atteint le million d'unités vendues, nous avons eu confirmation de la part des acteurs du jeu qu'une suite était bien au programme. Il faudra en revanche s'armer de patience avant de la découvrir, les équipe de Artplay sont pour l'instant occupées à développer les prochains contenus additionnels du premier opus.

Regarding recent reports, @505_Games and @ArtplayEN are in very early planning stages for a #Bloodstained sequel. However, current development resources are focused on completing Bloodstained: Ritual of the Night's upcoming content. We have a lot planned for you. pic.twitter.com/yPV0n31gBX