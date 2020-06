Bloodstained : Ritual of the Night - Un bug repousse la sortie du prochain DLC gratuit

Annoncés début juin en même temps que l'annonce du million d'unité écoulé, Bloodstained : Ritual of the Night fait une nouvelle fois face à un bug les obligeant à repousser la sortie du nouveau contenu du jeu. Devant initialement sortir fin de semaine dernière, les modes Boss Revenge et Chroma Wheel devraient être accessibles via une nouvelle mise à jour d'ici la fin de cette semaine.

Il n'y a plus qu'à espérer que l'équipe de développement trouvent et corrige le fameux bug présent dans le mode Chroma Wheel dans les temps. Pour rappeln voici le contenu de ces deux nouveaux modes :

Hey, Bloodstained Fans! We are still addressing a last-minute Chroma Wheel display issue. Boss Revenge and Chroma Wheel are now planned for release next week.



We will have more details after the weekend.



Thanks for your patience. We apologize for the delay.