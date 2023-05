Bleak Sword DX - Le Elden Ring lo-fi de Devolver sort le 8 juin sur nintendo Switch

Vous êtes en attente du futur DLC de Elden Ring et vous cherchez un autre jeu pour vous occuper en attendant ? Le studio more8bit et Devolver Digital vous proposent de (re)découvrir le "Elden Ring lo-fi" Bleak Sword DX. Initialement sorti sur l'Apple Arcade, ce jeu d'action dark fantasy aura finalement le droit à sa sortie sur Nintendo Switch et PC le 8 juin 2023 .

Intense, passionnant et résolument cruel, Bleak Sword DX est un jeu d’action dark fantasy qui vous met au défi de traverser de petits champs de bataille remplis de monstres dangereux. Cette version revue et corrigée du grand succès de l’Apple Arcade bénéficie désormais d’un système de contrôle adapté, de trois nouveaux modes de jeu et de diverses améliorations apportées aux graphismes comme au gameplay. Douze chapitres intenses à l’ambiance particulièrement pesante attendent notre héros, chargé de lever la malédiction de la légendaire Bleak Sword en abattant les créatures terrifiantes qui errent dans ce monde oppressant : il pourra heureusement compter sur ses armes affutées et de puissants pouvoirs magiques pour parvenir à ses fins. Cette expérience fascinante est mise en musique par le compositeur récompensé Jim Guthrie, avec l’aide du célèbre Joonas Turner pour les bruitages.