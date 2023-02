Bleak Sword DX - Un nouveau jeu d'action Dark Fantasy en low résolution annoncé sur Nintendo Switch

Devolver Digital est de retour en ce mois de février en compagnie du studio more8bit pour nous propose un nouveau jeu d'action en low résolution dans un univers dark fantasy : Bleak Sword DX. Attendu dans le courant de l'année 2023 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons visionner ci-dessous le premier trailer du jeu, accompagné d'un descriptif complet.

Intense, passionnant et résolument cruel, Bleak Sword DX est un jeu d’action dark fantasy qui vous met au défi de traverser de petits champs de bataille remplis de monstres dangereux. Il s'agit d'une version revue et corrigée du grand succès de l’Apple Arcade, qui bénéficie désormais d’un système de contrôle adapté, de trois nouveaux modes de jeu et de diverses améliorations apportées aux graphismes et au gameplay.

Douze chapitres intenses à l’ambiance particulièrement pesante attendent notre héros, chargé de lever la malédiction de la légendaire Bleak Sword en abattant les créatures terrifiantes qui errent dans ce monde oppressant. Il pourra heureusement compter sur ses armes affutées et de puissants pouvoirs magiques pour parvenir à ses fins.

Cette expérience fascinante est mise en musique par le compositeur récompensé Jim Guthrie, avec l’aide du célèbre Joonas Turner pour les bruitages.

De nouveaux modes d’une rare violence

DX offre tout le contenu du Bleak Sword originel en plus de trois chapitres inédits en DLC, avec de nouvelles dispositions d’ennemis et de niveaux

Randomizer vous place dans une version remixée du jeu original, où monter de niveau et affronter les boss se fait de manière aléatoire

Boss Rush vous confronte aux 12 boss du jeu à la suite, avec une seule barre de vie !

Un gameplay adapté

Nouvelles attaques, nouvelles parades et nouveaux contres complètent un système de contrôle repensé sur PC et console, tandis que l’intelligence artificielle améliorée rend les ennemis plus imprévisibles que jamais.

Des graphismes remaniés

Les nouveaux effets de post-traitement, la profondeur de champ adaptative et les différents filtres ajoutent une nouvelle couche de peinture à Bleak Sword DX. Les effets de particules, le feuillage et la météo bénéficient également d’améliorations, qui offrent un niveau d’immersion et une ambiance uniques à cet univers si particulier.