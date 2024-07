Bleach : Brave Souls disponible gratuitement sur Nintendo Switch - Tous les détails

Un nouveau jeu gratuit est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis ce jeudi . Il s'agit de Bleach: Brave Souls, un jeu d'action-3D mettant en scène les héros du shonen manga, Bleach de Tite Kubo. Initialement sorti sur mobile en 2015 avant d'être porté sur de nombreuses plateformes (PC, Playstation et Xbox), le jeu cumulerait déjà près de 90 millions de téléchargements .

Evidemment, si le jeu est jouable gratuitement, il propose des achats en jeu, principalement des objets pour booster sa progression. Développé et édité par KLabGames, le jeu vous prendra près de 5,9 Go d'espace dans la mémoire ou la carte micro-SD de votre console. Pour en savoir plus, retrouvez une présentation du jeu, quelques captures d'écran de la fiche eShop ainsi qu'un trailer de Bleach: Brave Souls. Plus de détails encore sur le site officiel du jeu

