Big Rumble Boxing : Creed Champions - Les coups de poing s'enchaîneront à la rentrée sur Nintendo Switch

Vous avez aimé les films Rocky et leurs suites Creed ? Vous recherchez toute l'intensité de leurs combats dans un jeu vidéo ? Alors Big Rumble Boxing : Creed Champions est peut être la réponse à vos attentes. Dévoilé en août 2020 par Survios, le jeu de boxe arcade était resté relativement silencieux depuis. Heureusement des nouvelles viennent de tomber cette semaine, confirmant la sortie de Big Rumble Boxing : Creed Champions pour le 3 septembre 2021 .

En attendant de nouvelles images qui seront très certainement dévoilées lors de cet E3 2021 actuellement en cours, nous vous laissons (re-découvrir ci-dessous le trailer du jeu.

Big Rumble Boxing: Creed Champions apporte l’intensité de la série Creed sur consoles et PC pour la toute première fois. Accompagné d’un casting unique de personnages, tels que les rôles principaux Adonis Creed, Rocky Balboa, Apollo Creed, Ivan et Viktor Drago, Clubber Lang et bien d’autres. Les joueurs s’affronteront contre les meilleurs combattants du monde dans un mode arcade palpitant, où ils découvriront de nouvelles histoires et débloqueront des récompenses. Ils pourront également défier leurs amis et leur famille dans un mode compétitif local, et exécuteront ainsi leurs techniques de boxe dans des matchs intenses en un contre un.

Les joueurs auront aussi la chance de retrouver des mouvements bien connus des sagas Creed et Rocky, ainsi que leurs entrainements hors normes. Ils affronteront également des adversaires de classe mondiale dans différents lieux cultes, tout en suivant l’histoire individuelle de chaque personnage. Big Rumble Boxing: Creed Champions proposera des contrôles intuitifs, ainsi que de solides mécanismes de boxe, faciles à apprendre bien que difficiles à maîtriser, offrant à chacun une chance de se battre pour se voir couronner ultime vainqueur.