Big Rumble Boxing : Creed Champions - La boxe reprend du poil de la bête sur Nintendo Switch

Une surprise de taille a été annoncée ce jour et elle devrait ravir les amateurs de jeux de boxes arcade injustement délaissés ces dernières années : Big Rumble Boxing : Creed Champions. Disponible durant le printemps 2021 , le titre de Survios proposera de faire grimper les échelons de la boxe à un outsider, et permettra également d'incarner les boxeurs des films Rocky et Creed comme Rocky Balboa, Apollo Creed ou encore son fils Adonis.

Grimpez les échelons du classement dans ce jeu de boxe mettant en scène certaines légendes cinématographiques de la boxe telles que Rocky Balboa, Adonis Creed ou bien encore Viktor Drago. Incarnez un outsider dans un récit où vous utiliserez des contrôles intuitifs pour faire parler vos poings au cours de matchs nerveux et suivre des séances d'entraînement dignes de Rocky. Le mode jeu libre vous permet d'incarner Rocky Balboa, Adonis Creed ainsi que de nombreuses autres légendes des franchises Rocky et Creed dont Apollo Creed, Ivan et Viktor Drago ou bien encore Clubber Lang. Un mode multijoueur local* est aussi disponible pour que vous puissiez affronter vos amis au cours de combats titanesques. Faites-vous un nom sur le ring avec Big Rumble Boxing: Creed Champions, disponible au printemps 2021 sur Nintendo Switch.