Bien choisir son stylet pour la Nintendo Switch

On aurait tendance à l'oublier, mais notre chère Nintendo Switch est équipée d'un écran tactile. Si peu de titres en font l'usage, que ce soit chez Nintendo, les éditeurs tiers, ou les indépendants, certains jeux comme Super Mario Maker 2 ou le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima gagnent énormément en confort avec l'utilisation d'un stylet.

Alors que le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima propose dans sa version boîte un stylet, si vous optez pour un achat en dématérialisé vous serez plus embêté. La question à se poser dans ce cas-là est quel stylet choisir ? À l'inverse de la Nintendo 3DS et de son écran résistif, la Nintendo Switch est équipée d'un grand écran tactile capacitif. Ce système repose donc sur l'utilisation d'un objet conducteur, généralement un doigt comme pour les smartphones.

Le stylet offert en bonus de réservation au lancement de Super Mario Maker 2

Dans le cas de la Nintendo Switch, oubliez vos vieux stylets de l'époque DS et 3DS. Il vous faudra donc faire l'acquisition d'un stylet avec un embout conducteur, impliquant un prix plus élevé qu'un simple stylet en plastique. Si vous cherchez une valeur sûre, le store de Nintendo propose un stylet sous licence officielle au prix de 7.99€.

Si vous souhaitez opter pour une marque plus générique, ou un design différent qui pourra vous être utile aussi bien pour la Switch que pour vos smartphones et tablettes, les boutiques comme amazon et Fnac fourmillent de références. La seule chose à retenir est de bien demander un stylet pour écran capacitif.