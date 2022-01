Beyond a Steel Sky - Un nouveau carnet de développeur dévoilé

Sorti depuis fin de novembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Beyond a Steel Sky continue de faire parler de lui à travers un nouveau journal des développeurs. Il faut dire que les développeurs ont beaucoup à raconter sur le développement de la suite de Beneath a Steel Sky sorti initialement en 1994. Nous vous laissons découvrir les dernières anecdotes du jeu ci-dessous.

Dans ce nouveau carnet de développeur, Charles Cecil détaille les thématiques sociales du jeu. L’histoire de Beyond a Steel Sky prend place au cœur d’Union City, où une intelligence artificielle est chargée de rendre les habitants heureux. « J'ai pensé qu’il serait intéressant de réfléchir à la manière dont une société évoluerait si une IA faisait tout son possible pour créer un sentiment de bonheur et de bien-être chez les citoyens » précise Charles. « Je me suis beaucoup inspiré de l'idée du psychologue américain Maslow qui, dans les années 1940, a élaboré le concept de pyramide de la ‘hiérarchie des besoins’. Tout au bas de cette pyramide, on trouve les besoins fondamentaux, puis les besoins psychologiques et enfin l'épanouissement personnel. Plus une personne s'élève en satisfaisant chaque type de besoin, plus elle devient heureuse ». Dans le jeu, le concept de pyramide de Maslow est représenté par le ‘Conseil’, divisé en cinq ministères : le ministère de l'abondance, le ministère du confort, le ministère de la sécurité, le ministère de l'ambition et le ministère du bien-être. Mais que se passe-t-il quand tous les besoins de la pyramide de Maslow sont satisfaits ? C’est l’une des thématiques explorées dans Beyond a Steel Sky. « Je me suis souvenu d’une citation de Will Durant, qui disait que chaque société est ‘stoïcienne au début et épicurienne à la fin’. Il voulait dire par là que les sociétés meurent parce qu'elles finissent par devenir décadentes ».