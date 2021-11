Beyond a Steel Sky - Le successeur spirituel de Beneath a Steel Sky est disponible sur Nintendo Switch

Dernier projet de Revolution Software porté par l'éditeur Microids, Beyond a Steel Sky est enfin disponible sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Présenté comme le successeur spirituel de Beneath a Steel Sky, nous vous laissons découvrir ci-dessous l'univers fascinant d'Union City grâce au trailer de lancement du jeu.

Disponible au prix de 39,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, Beyond a Steel Sky s'est également offert une sortie en versions physiques dénommée Beyond a Steel Book et Edition Utopia. Voici le contenu de ces dernières :

Edition Beyond a Steel Book

Un Steelbook® exclusif

Un extrait de bande dessinée par Dave Gibbons

Le jeu Nintendo Switch

L'OST (en format numérique)

Une planche de stickers

Edition Utopia

Tout le contenu de l'édition Beyond a Steel Book

Une Boîte Collector unique

Une Lampe Hologramme exclusive

Un Mini Artbook de 50 pages

5 Holo-pancartes

Des médailles interchangeables (porte-clé et collier)

Une planche de stickers

Un pin’s

2 Stickers XXL