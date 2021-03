Best Day Ever - Gérez la vie de 4 personnages début mai sur Nintendo Switch

Présenté en décembre dernier à destination de la Nintendo Switch et Steam, Best Day Ever est un jeu narratif créé par le studio lyonnais ReRolled Studio, vous demandant de gérer la vie quotidienne de 4 personnages aux objectifs variés. Si l'on savait le jeu prévu pour 2021, le studio vient de communiquer sur le jeu via un tout nouveau trailer entièrement doublé en français. Attendu pour le 7 mai 2021 , nous vous laissons retrouver le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Best Day Ever est un jeu narratif développé pour PC et Nintendo Switch, dont la sortie est prévue pour le 7 mai 2021. Incarnez 4 personnages, gérez leur quotidien et aidez-les à surmonter leurs difficultés pour créer la plus belle des journées. Personnages : Emma Nadjeur : Manager dans l'entreprise d'agroalimentaire BisKot, Emma fournit un travail de qualité et ne compte pas ses heures. Cependant, elle subit régulièrement des remarques sexistes de certains de ses pairs et ne le supporte plus. Jordan Neal : Jordan est un joueur clé de l'équipe de basketball de l'université de Waters. Celle-ci s'est qualifiée au grand tournoi des universités, une chance unique pour les membres de l'équipe. Son compagnon juge que c'est l'occasion rêvée pour Jordan d'enfin le présenter à ses coéquipiers. Jenny : Étudiante dans la prestigieuse université de Waters, Jenny a toujours été bonne élève. Pourtant, à quelques semaines de ses partiels, elle ne réussit plus à se concentrer sur ses révisions et angoisse à l'idée de se rendre en cours. Paul Hitik : Paul est l'un des 5 candidats à l'élection de la mairie de Waters. Il a conscience que sa ville est le lieu de nombreuses injustices et entend défendre sa candidature pour changer les choses à grande échelle. Caractéristiques : Découvrez 4 personnages, 4 histoires uniques,

Gérez leur quotidien et aidez-les à atteindre leurs objectifs,

Prenez des décisions au cours des nombreux dialogues,

Toutes vos décisions sont importantes et influent sur le déroulement des histoires.