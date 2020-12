Best Day Ever - 4 vies à découvrir début 2021 sur Nintendo Switch

Nouvelle création réalisée par le studio lyonnais ReRolled Studio, Best Day Ever est un tout nouveau jeu narratif qui sera à surveiller de près sur Steam et Nintendo Switch. Attendu pour début 2021 , le titre nous permettra de suivre le quotidien de 4 personnages différents tout en tentant de mener à bien leurs divers objectifs et répondre aux problématiques de la vie qui parleront à bon nombre de joueurs.

En attendant d'en apprendre davantage sur Best Day Ever, nous vous laissons découvrir ci-dessous le descriptif de nos 4 héros du quotidien, accompagné d'un trailer officiel.