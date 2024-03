Berserk Boy fait des ravages sur Nintendo Switch

Après 5 années d'attentes, le fruit du studio BerserkBoy Games est enfin disponible sur Nintendo Switch ! Le jeu d'action / plateforme Berserk Boy est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, et à en croire le test de notre ami Kosmo56, l'attente en valait la peine ! Nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Dans un futur lointain, un scientifique fou et son armée des ténèbres cherchent à asservir les habitants de la Terre. L'espoir de toute l'humanité repose sur La Résistance, mais est-ce suffisant ? Entrez Kei, un héros novice transformé par une mystérieuse énergie d'Orbe en BERSERK BOY !

Avec une action à haute vitesse et le pouvoir de vaincre le mal, BERSERK BOY doit affronter le diabolique Dr. Genos et son armée de sbires d'Énergie Sombre. Peut-il sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard ? Il est temps de GO BERSERK !

Go Berserk ! Devenez un maître de la vitesse et de l'habileté en enchaînant des combos pour remplir votre Medidor Berserk et déchaîner des attaques spéciales dévastatrices ! Améliorez vos capacités et devenez une force irrésistible !

Explorez le vaste monde de New Hope City ! et au-delà, débloquez des missions cachées en cours de route. Sauter, foncer, écraser et glisser à travers plusieurs étapes et découvrir des chemins alternatifs et des objets de collection cachés !

BERSERK BOY ramène le jeu rétro : à l'ère moderne avec une action de plateforme élégante et stylisée. Inspiré par les grands du genre, vous pourrez jouer pour de gros scores et des temps rapides dans cette aventure moderne avec une touche rétro.

Musique par le compositeur de Sonic Mania Tee Lopes : Bande-son par le maître derrière d'autres œuvres incroyables telles que la bande-son des Tortues Ninja, Streets of Rage 4, Metal Slug Tactics, et plus encore ! Profitez des rythmes pleins d'énergie pendant que vous Go Berserk et sauvez le monde !