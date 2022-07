Beasties - La capture de monstre en mode Puzzle Match-3 est disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de puzzle match-3 et de monstres à collectionner, Beasties est enfin disponible sur Nintendo Switch. Actuellement proposé sur l'eShop de la console au prix de 14,99€, Just For Games et rokaplay ont également signé un partenariat pour proposer une version physique disponible dans les commerces physiques et en ligne. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu :

À propos de Beasties: Les Beasties vivent en totale harmonie et symbiose avec les humains. Mais cette harmonie est rompue après la disparition d'un Beastiemaster. La guilde des Beastiemasters vous envoie dans un village reculé pour découvrir ce qui est arrivé au maître. Parviendrez-vous à trouver le maître et à rétablir l'ancien équilibre ? Ce jeu vous offre : Des combats stratégiques en match 3

Plusieurs monstres aux designs uniques

Une campagne solo enrichissante

Une grande carte à explorer librement

Un univers coloré et riche

Des monstres à capturer et à entraîner

Un passe-temps calme et stimulant