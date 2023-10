Bayonetta - La bande-son de la sorcière sulfureuse arrive dans un boxset 4 vinyles rouge sang

La sorcière de l'Umbra Bayonetta est de retour en cette fin d'année 2023 pour le plus grand plaisir des mélomanes. Wayô Records et Just for Games viennent en effet d'annoncer l'arrivée prochaine d'un boxset 4 LP pour la bande originale ensorcelante de Bayonetta premier du nom d'ici la fin de l'année 2023 au prix de 89,99€.

Arrivant dans un coffret deluxe aux pochettes illustrées, et comprenant en bonus un livret de 20 pages illustré et annoté par l'équipe, les disques vinyle de cette édition exclusive au marché français seront parés d'une superbe couleur rouge sang à effet marbré.

À propos de Bayonetta (Original Soundtrack) 4LP : Replongez dans l'univers de Bayonetta aux côtés de la plus charismatique des sorcières de l'Umbra ! La bande originale du jeu culte arrive enfin en édition vinyle dans un luxueux coffret de 4 disques ! L'édition vinyle se présente sous la forme d'un luxueux coffret vinyle contenant 4 disques de couleur marbrée exclusive insérés dans une pochette individuelle et illustrée et un riche livret 20 pages illustrées et avec de nouveaux commentaires de l'équipe. 56 pistes, 4 disques vinyle LP rouge marbrés

Intégralement remasterisé pour le format vinyle

Boite collector contenant 4xLP individuel avec sous pochettes illustrées

Livret 20 pages illustrées et commentées.