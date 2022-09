Bayonetta 3 - Revivons l'histoire de la sorcière à un mois de sa sortie sur Nintendo Switch

Difficile de croire qu'après l'avoir attendu pratiquement 5 ans, Bayonetta 3 sera enfin dans les étals et dans nos Nintendo Switch dans un petit mois. Alors en attendant patiemment le 28 octobre 2022 , nous vous laissons (re)découvrir un petit historique de la sorcière de PlatinumGames et de ce qui l'attend dans ce nouvel opus. Pour rappel, le premier opus du jeu est également attendu en version physique sur la console hybride de Nintendo. Si les Américains savent qu'ils auront accès au jeu à partir du 30 septembre, le public Européen n'a pas encore de date de sortie précise.

La sorcière est de retour, plus puissante que jamais !

Préparez-vous à voir du pays dans ce nouveau titre à l'action toujours plus démesurée sur Nintendo Switch ! Vêtue d'une toute nouvelle tenue et arborant des couettes pour le moins familières, la célèbre sorcière de l'Umbra va devoir sortir ses pistolets de prédilection et utiliser ses pouvoirs de manipulation du temps pour faire face aux homonculus, de mystérieuses armes biologiques créées par les humains.

Déchaînez la puissance de l'Enfer

Éveillez le côté le plus sombre de Bayonetta avec la mascarade démoniaque, une nouvelle technique qui lui permet de canaliser le démon enfermé dans son arme pour réaliser de nouvelles actions et des combos toujours plus décoiffants. Bayonetta peut également sortir l'artillerie lourde en plein combat en invoquant des démons de l'Enfer tels que Gomorrah, Malphas ou encore Phantasmaraneae afin de semer la destruction en contrôlant directement ces alliés de taille.

Bayonetta sous toutes ses formes

Faites pleuvoir les châtiments à travers les rues de Tokyo, les montagnes de Chine et bien d'autres décors ! Au cours de votre périple, vous croiserez la route de multiples Bayonetta alternatives toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Vous aurez aussi l'occasion d'incarner Viola, une apprentie sorcière dotée d'une épée et accompagnée d'un capricieux démon nommé Chouchou. Découvrez ce que l'avenir réserve à Bayonetta et si cette nouvelle alliance sera de taille à sauver la réalité !