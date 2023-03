Bayonetta 1 est de retour en version physique sur le site My Nintendo Store

Après un premier ratage suite à sa mise en vente sur la boutique My Nintendo Store, beaucoup de joueurs attendaient le retour de Bayonetta premier du nom en version physique Occidentale sur Nintendo Switch. Afin de contrer les vagues de scalpers, Nintendo avait mis en place un système d'alertes par mail, donnant l'accès à l'achat uniquement aux personnes ayant renseigné leur adresse mail pour être alerté de la disponibilité du jeu.

Bonne nouvelle, c'est un peu avant midi ce jour que les premiers mails de la boutique My Nintendo Store ont commencé à poppé chez ceux s'étant enregistrés au préalable. Après avoir confirmé notre adresse mail et rempli le mot de passe de sécurité envoyé par Nintendo, il nous était enfin possible d'acheter Bayonetta 1 au prix de 29,99€. Si vous ne l'avez pas fait, consultez vos mails dès que possible et priez pour qu'il reste des exemplaires ! A noter qu'une campagne similaire a été mise en place par Nintendo sur cette même boutique pour l'édition collector de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et son amiibo dédié. Maintenant nous espérons voir un jour le retour des éditions collector de Xenoblade Chronicles 3...

Source : Nintendo