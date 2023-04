Batora: Lost Haven - L'hybride Twin Stick Shooter / Hack'n Slash est disponible sur Nintendo Switch

Team17 et Stormind Games confirment la sortie ce jour de Batora: Lost Haven sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 19,99€ au lieu de 24,99€ jusqu'au 13 avril, nous vous proposons de visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Savant mélange d’aventure/action isométrique et d’éléments RPG, Batora: Lost Haven est un jeu qui évolue au fil de vos choix et se démarque par un système de dualité unique en son genre. En plus d’influer sur les combats, l’histoire, les dialogues, les casse-tête et la fin de votre périple, cette approche du gameplay vous incitera à vous poser une question lourde de sens : qu’est-ce que le sacrifice ?

Tout au long de vos pérégrinations dans Batora: Lost Haven, vous sillonnerez des planètes extraordinaires au cœur d’une galaxie où la morale est floue, où la frontière entre le bien et le mal est difficilement perceptible. Maîtrisez des capacités exceptionnelles et peaufinez différents styles de combat pour terrasser des adversaires redoutables. Vous devrez également résoudre des énigmes complexes et entreprendre les quêtes que vous proposeront les étranges habitants de ces mondes. Chacun de vos choix influencera votre périple et la manière dont vous mènerez à bien votre dernière mission...

L’APPEL DE LA DESTINÉE

Après avoir perdu sa famille entière, Avril a appris à survivre. Elle était à mille lieues d’imaginer les tribulations que l’avenir lui réserverait. Pour accomplir sa destinée, elle doit se frayer un chemin à travers l’univers pour mettre à jour des secrets ancestraux, tout en prenant des décisions aux conséquences majeures.

PLURALITÉ DES COMBATS

Domptez toute l’intensité de la dualité du soleil et de la lune, puis faites appel à la puissance de votre esprit et de votre corps pour sortir victorieux de combats frénétiques contre des ennemis dévastateurs et des adversaires d’un autre monde.

CHOISISSEZ VOTRE VOIE

Avec plusieurs fins possibles, vos choix façonneront la destinée de l’univers et de ses habitants. Qu’êtes-vous prêt à sacrifier au nom de l’amour ?

FAITES-EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS À VOS CELLULLES GRISES

Résolvez des casse-tête sibyllins et extraterrestres dans de magnifiques paysages nimbés de mystères.