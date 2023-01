Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu : un remake serait en développement en exclusivité sur Nintendo Switch

D'après le site eXputer, Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu, l'inoubliable J-RPG initialement sorti en 2003 sur GameCube ferait actuellement l'objet d'un remake réalisé par Monolith Soft et Bandai Namco. Le site prétend avoir vu "des preuves graphiques du titre en cours de développement" mais ne pourrait pas pour le moment les partager sur le net. Toujours d'après eXputer, le remake de Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu serait prévu pour une sortie cet été en exclusivité sur Nintendo Switch avec, peut-être une présentation lors de l'E3.

Evidemment, à ce stade, ce n'est qu'une rumeur mais rappelons qu'en 2021 , Bandai Namco a redéposé les marques Baten Kaitos et Baiten Kaitos : Origins en Europe (voir ici) laissant espérer un possible retour de la licence sur consoles, voire des deux jeux. Le site eXputer évoque d'ailleurs l'hypothèse que le remake de Baiten Kaitos : Origins (le second opus) soit aussi actuellement en développement de façon à ce que les deux jeux (re)sortent ensemble sous forme de bundle... En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi :