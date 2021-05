Baten Kaitos et Baten Kaitos Origins : bientôt de retour sur consoles ?

Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu est une exclusivité mémorable de la GameCube dont la seule vision de la cinématique d'ouverture a fait rêver toute une génération de joueurs au début des années 2000. Sa suite, Baiten Kaitos : Origins quoique très attendue par les fans sera malheureusement sacrifié puisqu'elle ne sortira même pas en Europe.

Pour autant, les deux J-RPG, développés par Monolith Soft, bien avant les Xenoblade, sous l'égide de Namco, continuent de fasciner et régulièrement les joueurs réclament leur retour via des remakes ou des remasters ou encore une suite. Cependant, même si plusieurs fois des rumeurs ont couru sur un possible retour, jusqu'à présent, la franchise est restée dans les cartons...

Autant dire qu'on est heureux d'apprendre que les marques Baten Kaitos et Baiten Kaitos : Origins ont été redéposées en Europe par Bandai Namco. Alors, cela ne veut pas forcément dire que les jeux vont revenir mais il est évident que beaucoup de joueurs aimeraient (re)découvrir ces petites pépites avec leurs superbes graphismes aux décors précalculés et leurs mécanismes de jeu prenants sans oublier leurs scénarios savamment écrits et leurs personnages hauts en couleurs. Alors, des remasters vont-ils bientôt débarquer sur nos consoles ? Ou les jeux vont-ils avoir droit à des remakes ? Pour l'instant, on ne peut qu'espérer...

En attendant, comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

