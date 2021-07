La bande-son de DOOM (2016) revient dans une édition 4 vinyles

Les vinyles ! Grosses galettes que possédaient nos parents et grands-parents, critiquées de longues années par leur taille imposante, avant de revenir à la mode ces dernières années pour leur qualité audio. Le jeu vidéo n'est pas en reste ces dernières années avec des OST proposées de plus en plus régulièrement dans ce format.

Laced Record et Just for Games ont annoncé ce jour que la bande-son de la version 2016 de DOOM allait avoir le droit à une édition spéciale composée de 4 vinyles. Il faudra en revanche vous montrer patient, cette édition sera proposée à la vente le 25 mars 2022 .

Pour célébrer le cinquième anniversaire de Laced Records, et aussi pour marquer les cinq ans depuis que DOOM a “éventré” les attentes des gens envers la série, voici un nouveau coffret quadruple vinyle ! Cette édition standard du 5e anniversaire comprend des disques vinyles noirs traditionnels. Toute la musique a été spécialement masterisée pour le vinyle par Joe Caithness et sera pressée sur des disques de 180 g de qualité audiophile. L’ensemble comprend 31 pistes composées et séquencées par le cyberdémon sonique Mick Gordon. La bande-originale a remportée le prix de la « Meilleure musique » aux Game Awards 2016 et a continuée à être saluée comme l’une des partitions les plus distinctes et les plus innovantes jamais créées pour un jeu vidéo. Édition 5ème Anniversaire, 31 pistes tirées du reboot de 2016

Quatre vinyles de 180 g dans des pochettes intérieures imprimées, logés dans un boxset rigide

Édition standard aux disques noirs

Tracklist DISQUE 1 Face 1 I. DOGMA

Rip & Tear

At Doom’s Gate

Rust, Dust & Guts

II. DEMIGOD Face 2 Hellwalker

Authorization; Olivia Pierce

Flesh & Metal

Impure Spectrum DISQUE 2 Face 3 Ties That Bind

BFG Division

Residual

Argent Energy Face 4 Harbinger

Biowaves

Olivia’s Doom (Chad Mossholder Remix) DISQUE 3 Face 5 Transistor Fist

Dr. Samuel Hayden

Cyberdemon Face 6 Incantation

III. DAKHMA

Damnation

The Stench DISQUE 4 Face 7 UAC Report File; SHTO36U3

Death & Exhale

SkullHacker

Lazarus Wave Face 8 VEGA Core

6_idkill.vega.cih (Chris Hite Remix)

Mastermind

IV. DOOM

Source : Justforgames