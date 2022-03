Aztech Forgotten Gods - Les titans vous attendent sur Nintendo Switch

Après Mulaka, le studio Mexicain Lienzo a décidé de passer à un jeu beaucoup plus ambitieux avec la sortie de Aztech Forgotten Gods. Enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif complet, ainsi que le trailer de lancement.

Loin de l'influence européenne, la ville de Tenochtitlan prospère en tant que joyau de l'Empire aztèque. Pendant des siècles, le peuple aztèque a inauguré une ère de merveilleux progrès technologiques et scientifiques. Mais les progrès qui bouleversent le monde s'accompagnent de risques mondiaux sans précédent. Seul Achtli, une jeune femme pleine d'entrain, peut relever le défi et se battre pour son peuple lorsqu'une expérience innocente se transforme en une menace existentielle supermassive.

Pour faire face aux mastodontes, Achtli doit exploiter les pouvoirs de propulsion du Lightkeeper, une mystérieuse prothèse d'une force inouïe. Dépassez les gratte-ciel et les voitures volantes de Tenochtitlan, en broyant des rampes luminescentes pour traverser la ville à une vitesse vertigineuse. Lancez Achtli dans les airs, rencontrant ses anciens ennemis les yeux dans les yeux avant de leur asséner des coups de poing à l'aide de fusées. Affrontez les colosses qui cherchent à anéantir sa ville bien-aimée dans des combats combinant frappes puissantes et manœuvres acrobatiques.

Vivez une histoire pleine d'émotions inspirée de la riche histoire des cultures méso-américaines alors qu'Achtli affronte chaque épreuve et tribulation. Maîtrisez la mobilité et le rythme pour devenir une force imparable, en débloquant de nouvelles compétences pour développer les prouesses de combat et la manœuvrabilité aérienne d'Achtli. Profitez du pouvoir du Lightkeeper pour vous positionner, prendre à revers et éliminer les faiblesses critiques du colosse pour devenir le gardien de Tenochtitlan et du peuple aztèque.