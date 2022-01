Aztech Forgotten Gods dévoile un nouveau trailer et sa date de sortie sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch

Développé par le studio mexicain Lienzo, Aztech Forgotten Gods est un jeu que l'on surveille de près depuis son annonce en avril dernier. Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui s'inspire de la mythologie aztèque et dans lequel une jeune aventurière nommée Achtli se retrouve dans un monde futuriste à devoir découvrir des secrets oubliés et affronter d'anciens Dieux redoutables. Initialement rpévue pour une sortie en 2021 , le jeu avait vu sa sortie repousée en 2022 . Grâce à un nouveau trailer (à voir ci-dessous) on découvre aujourd'hui que Aztech Forgotten Gods sortira finalement le 10 mars 2022 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et, bien sûr, Nintendo Switch Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Aztech Forgotten Gods est un jeu d'action-aventure où l'on suit Achtli, une jeune femme qui affronte les colossaux Dieux Oubliés. Pour découvrir la vérité qui se cache derrière sa métropole mésoaméricaine futuriste, elle devra retourner le pouvoir des Dieux contre eux, en filant à travers la ville avec puissance et grâce.