Avis Manette sans-fil et sacoche de transport Pikachu Garden de PowerA

Après nous avoir dévoilé son dernier modèle LUMECTRA intégrant des leds multicolores à ses manettes, le constructeur PowerA revient cet été une nouvelle manette sans-fil plus classique, sur la thématique de Pokémon, et plus précisément de Pikachu. La thématique mise en avant est Pikachu Garden, et en plus de la manette, les fans pourront également faire l'acquisition d'une sacoche de transport. Nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Manette sans-fil Pikachu Garden

Si vous avez déjà fait l'acquisition d'une manette filaire de la gamme PowerA, vous aurez forcément retenu comme principal défaut le poids extrêmement léger de ces dernières. Heureusement depuis le passage à la technologie sans-fil, on retrouve des manettes au poids correct qui nous donnent une bonne sensation de prise en main. Côté ergonomie, Le fabricant reste sur la même base (ou plutôt le même moule), en proposant une manette au design très similaire à celui du Controller Pro de la Nintendo Switch, tout en y apportant sa propre patte.

La manette sans-fil de PowerA possède quelques subtilités supplémentaires par rapport au modèle officiel de Nintendo. Les champignons des deux sticks sont assez concaves, évitant ainsi que les pouces ne dérapent, et les boutons A,B,X,Y demande à peine plus de pression que sur une manette pro standard pour pouvoir être enclenchés. La manette se démarquera également par ses gâchettes analogiques au design englobant le doigt, ainsi que par ses boutons supplémentaires à l’arrière des grips qui peuvent être configurés à notre convenance. On peut ainsi placer sur ces boutons une combinaison de touches (comme le chop ou une technique sur un jeu de combat) , ou une touche simple qui sera plus facile d’accès pour vous. La croix directionnelle quant à elle s’inscrit dans les bases mises en place par Nintendo il y a des années, et propose là aussi une finition légèrement creusée pour éviter les dérapages.

Côté esthétique il faut avouer que le thème Pikachu Garden a un petit quelque chose de très agréable à l'œil. En terme purement visuel, j'aurait personnellement apprécié que les boutons et les sticks soient plutôt intégralement en bleu et rose pour être raccord avec la palette de couleurs de la coque, plutôt que des boutons gris.

Côté connectiques, PowerA annonce une autonomie de 30 heures en moyenne pour ce modèle, et le packaging inclus un câble USB-C de 3m de long pour pouvoir recharger tout en jouant à bonne distance de l'écran. Comme les autres modèles sans-fil de PowerA, cette manette abandonne par contre la prise audio stéréo 3,5 mm pour pouvoir brancher nos casques et écouteurs filaires. Bien que personnellement ce détail ne me choque pas, étant désormais habitué à brancher mon casque en Bluetooth, je comprends que cela puisse énerver ceux qui aiment pouvoir brancher leurs écouteurs à leurs manettes.

Enfin côté fonctionnalités, si la détection de mouvement est bien intégrée, il faudra encore une fois faire sans les Vibrations HD et la technologie NFC pour la lecture des amiibo. si cette dernière option est négligeable quand on voit l’utilisation actuelle des amiibo, il est tout de même dommage que pour une manette proposée à plus de 60$ nous n’ayons tout simplement pas de vibrations intégrées, même classiques. Power A a tout de même inclus des bagues anti-frictions autour des sticks analogiques.

Conclusion

La manette sans-fil Pikachu Garden est très agréable à prendre en main. Là où l’on peste en revanche, c’est sur l’absence de vibrations sur un modèle vendu +60$ sur la boutique officielle du constructeur. La présence d'un câble de recharge de 3 mètres est appréciables, et les boutons à l'arrière à configurer pour faire options de raccourcis de touches ou de combinaisons feront la joie de certains joueurs.

Points Positifs :

Le revêtement agréable au toucher

Les deux boutons à mapper à l'arrière

Un câble USB de 3m

Garantie 2 ans

Points Négatifs :

Aucun système de vibration

Aussi lourde qu'une manette pro embarquant plus d'éléments

Sacoche de Transport Pikachu Garden

Reprenant les mêmes motifs et couleurs que la manette sans-fil, on peut dire que cette housse de protection arbore un design mignon au possible. La poignée grip est agréable à prendre en main, la fermeture éclair semble robuste, et les rangements à l'intérieurs sont très ergonomiques.

Une fois la housse ouverte, on y découvre une petite besace pour mettre quelques accessoires, mais également un range-cartouche central disposant de 9 emplacements ainsi que d'un espace pour stocker 2 cartes micro-sd. Largement assez pour embarquer avec soi nos jeux du moment. Quant à l’espace réservé à la Nintendo Switch, PowerA a pensé à tous les modèles. Les Switch classiques et OLED pourront ainsi être directement placées à l’endroit prévu à cet effet. La Nintendo Switch Lite, quant à elle, aura à sa disposition une coque en mousse à placer pour éviter que la console, plus petite que ses consœurs, ne se balade dans la housse. Enfin, la sangle blanche servant à accrocher l'espace dédié aux cartouches peut également être utilisée de sortie à poser la Nintendo Switch pour jouer directement dans la housse. Une fonctionnalité qui aura assez peu de fans, la Nintendo Switch possédant son propre socle pour jouer en mode "sur la table".

Points Positifs :

Un design élégant

Coque robuste

Le range cartouche qui protège l’écran

pochette supplémentaire à l’intérieur

La mousse pour caler la Nintendo Switch Lite

Points Négatifs :

La sangle pour poser la Nintendo Switch fait un peu cheap

