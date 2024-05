Avis Manette Sans-Fil LUMECTRA de PowerA

Avec la mode des tours de bureau et autres accessoires PC sublimés par l’ajout de LEDS multicolores, il ne fallait pas attendre longtemps pour voir ces effets apparaître sur nos manettes de jeu. Confortablement installé dans le paysage des accessoires de la Nintendo Switch, PowerA avait déjà sorti en 2021 un modèle de manette filaire dénommé Spectra Enhanced Wired Controller. Le fabricant revient en 2024 avec une nouvelle manette, apportant une amélioration de son système d’éclairage dénommé Lumectra, tout en passant à la technologie sans-fil. Pourra-t’elle égaler, voire même surpasser les manettes officielles ? Nous allons voir cela ensemble.

NHANCED WIRELESS CONTROLLER AVEC LUMECTRA

Si vous avez déjà fait l’acquisition d’une manette Spectra ou d’un modèle antérieur de la gamme PowerA, vous ne serez pas choqué par le design de ce nouveau modèle que nous appellerons simplement Lumectra le long de ce test. Le fabricant reste sur la même base (ou plutôt le même moule), en proposant une manette au design très similaire à celui du Controller Pro de la Nintendo Switch.

La Lumectra possède quelques subtilités supplémentaires par rapport au modèle officiel. Les champignons des deux sticks sont assez concaves, évitant ainsi que les pouces ne dérapent, et les boutons A,B,X,Y demande à peine plus de pression que sur une manette pro standard pour pouvoir être enclenchés. La Lumectra se démarquera également par ses gâchettes analogiques au design englobant le doigt, ainsi que par ses boutons supplémentaires à l’arrière des grips qui peuvent être configurés à notre convenance. On peut ainsi placer sur ces boutons une combinaison de touches (comme le chop ou une technique sur un jeu de combat) , ou une touche simple qui sera plus facile d’accès pour vous. La croix directionnelle quant à elle s’inscrit dans les bases mises en place par Nintendo il y a des années, et propose là aussi une finition légèrement creusée pour éviter les dérapages.

Côté points négatifs, on pourra noter que les boutons centraux débordent assez de la manette, donnant un effet de relief assez peu agréable. Défaut noté en 2021 avec la Spectra, la Lumectra abandonne ce plastique mou pour la coque qui laissait apparaître facilement trace de doigt et poussières. On retrouve ainsi une coque plus lisse se rapprochant du plastique des manettes officielles, bien plus agréable au toucher.

Côté connectique, il y a du bon et du moins bon. Exit le filaire obligatoire, la Lumectra propose enfin la technologie sans fil. La manette annonce une autonomie de 20 heures en moyenne, et possède un câble USB-C de 3m de long pour pouvoir la rechercher. Cette nouvelle manette abandonne par contre la prise audio stéréo 3,5 mm pour pouvoir brancher nos casques et écouteurs filaires. Bien que personnellement ce détail ne me choque pas, étant désormais habitué à brancher mon casque en Bluetooth, je comprends que cela puisse énerver ceux qui aiment pouvoir brancher leurs écouteurs à leurs manettes.

Nous finirons enfin avec la principale caractéristique de cette manette : la technologie Leds à l’intérieur de la manette permettant d’avoir un halo lumineux autour des boutons et de la coque de cette dernière. Reprenant les mêmes liserés que la Spectra, la Lumectra se différencie en proposant un mappage de l’éclairage. L’éclairage peut ainsi être divisé en 4 zones : côtés gauche et droit de la manette, Partie supérieur de la face de la manette, et partie inférieure de la face de la manette. Grâce à un bouton dédié et une manipulation indiquée dans la notice, vous pouvez augmenter l’éclairage, le scintillement ou non de des lumières, et bien sûr les couleurs, répartie en 4 familles de rouge, bleu, vert et jaune qui proposent chacune des déclinaisons.

Enfin côté fonctionnalités, si la détection de mouvement est bien intégrée, il faudra encore une fois faire sans les Vibrations HD et la technologie NFC pour la lecture des amiibo. si cette dernière option est négligeable quand on voit l’utilisation actuelle des amiibo, il est tout de même dommage que pour une manette proposée à 60$ nous n’ayons tout simplement pas de vibrations intégrées, même classiques.

Conclusion

Se présentant davantage comme une versions sans-fil améliorée de la Spectra sortie en 2021, la manette sans-fil Lumectra est très agréable à prendre en main. Là où l’on peste en revanche, c’est sur l’absence de vibrations sur un modèle vendu 60$ sur la boutique officielle du constructeur. Reste alors l’affichage LED personnalisable autour de la manette, clairement gadget et tape à l’œil, mais volontairement assumé et qui a, il faut l’avouer un petit côté sympa.

Points Positifs :

Le revêtement agréable au toucher

Les deux boutons à mapper à l'arrière

L'éclairage LED accessoire, mais qui rend sacrément bien

La prise audio stéréo 3,5 mm intégrée

Un câble USB de 3m avec sécurité anti-déconnexion

Garantie 2 ans

Points Négatifs :

Aucun système de vibration

Aussi lourde qu'une manette pro embarquant plus d'éléments

Source : Powera