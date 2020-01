Avec un stylo 3D, un artiste crée une incroyable statue à l'effigie de Sonic

Relayé par notre ami Kevin Cassidy de Go Nintendo (Kevin, si tu nous lis), le travail incroyable d'un artiste nommé Sanago qui à l'aide d'un "simple" stylo 3D réussit à créer des œuvres époustouflantes. La dernière en date : un incroyable Sonic "réaliste" à la façon du film qui s'apprête à sortir (voir ici). Ce n'est pas tant le résultat final (épatant) qui nous ébahit, que toutes les étapes menant à sa réalisation et qui débutent par un simple trait. Quant aux petits détails comme la guirlande LED ou encore l'interrupteur caché (on vous laisse découvrir où) ils parachèvent une oeuvre tout simplement incroyable- mais comme toujours nous vous en laissons juge. Si vous voulez rêver quelques minutes, la vidéo (dont vous pouvez activer la traduction en français) est à voir ci-dessous. Et pour rêver encore plus, la chaîne Youtube de Sanago est à voir là.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Gonintendo