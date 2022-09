Aujourd'hui on Switch sur VARIOUS DAYLIFE

Présenté lors du dernier Nintendo Direct, les joueurs ont pu faire la connaissance de VARIOUS DAYLIFE sur l'eShop de la Nintendo Switch. Si sa plastique et son gameplay ont pu vous faire penser qu'il s'agissait là d'un jeu mobile, et bien vous êtes en partie dans le vrai, car avant de sortir sur Nintendo Switch le 13 septembre 2022, VARIOUS DAYLIFE est sorti en exclusivité sur Apple Arcade en 2019.

Afin de voir ce que propose le titre en terme d'ambiance et de gameplay, nous vous proposons de découvrir notre vidéo de gameplay mettant en avant les 30 premières minutes du titre.

Voici un tout nouveau jeu de SQUARE ENIX mêlant aventure et RPG de vie quotidienne, développé par l'équipe d'OCTOPATH TRAVELER et de BRAVELY DEFAULT. Histoire En l'an 211 de l'ère impériale, un nouveau continent fut découvert. Venu pour coloniser Antoécie, vous devrez en explorer chaque recoin, mais sans oublier de profiter de la vie dans la ville d'Erebia. Caractéristiques Croissance du personnage grâce à votre travail quotidien

VARIOUS DAYLIFE propose plus de 20 types de professions et plus de 100 types d'activité qui leur sont destinés. Renforcez votre force avec des tâches physiques ou améliorez votre magie avec du travail plus intellectuel : vos choix changeront les caractéristiques de votre personnage.

Vous ne pourrez emporter qu'un nombre limité de rations, d'objets et de matériel de campement quand vous partirez de la ville pour affronter l'inconnu. Faites face aux monstres, à la météo capricieuse et au manque de nourriture au cours de vos péripéties dans Antoécie. En cas de problème, persisterez-vous dans votre exploration, ou battrez-vous en retraite pour retenter votre chance la prochaine fois ?

Vous devrez souvent prendre ce genre de décisions lors de vos voyages dans ce continent encore inexploré.

Une révolution du système de combat au tour par tour classique mêlant job et capacités : un système unique qui repose sur la coopération avec vos alliés. CHANGEZ les conditions de l'ennemi, réalisez des CHAÎNES d'attaques et ne ratez surtout pas votre CHANCE d'infliger d'importants dégâts !

