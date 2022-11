HARVESTELLA - Notre vidéo découverte en attendant le test complet sur Nintendo Switch

Dernier titre en date de Square Enix sur Nintendo Switch, HARVESTELLA se présente comme un Rune Factory-Like, lui-même spin off de Harvest Moon mêlant simulation de vie et aventure fantasy. N'ayant eu l'occasion de faire son acquisition que très récemment, et le titre demandant un investissement relativement important pour être traité en globalité, le test ne paraîtra pas tout de suite dans nos colonnes. En attendant, notre camarade Lotario vous propose de découvrir une vidéo de gameplay maison de cette version définitive parue dans le commerce ce vendredi 4 novembre.

Dans ce monde aux couleurs vives, vous vous occuperez de vos cultures, vous lierez d'amitié avec les villageois, surmonterez des obstacles, découvrirez les origines du monde et la vérité qui se cache derrière la calamité.

L'histoire commence lorsque vous vous réveillez en plein « Quietus », une calamité survenant à chaque changement de saison et menaçant toute vie.

Quietus

Une saison de mort qui commence alors que chaque saison prend fin. Les cultures se flétrissent, et une poussière mortelle confine les gens chez eux. On raconte que le Quietus dure plus longtemps chaque année.

Monde

Vous pourrez explorer les divers donjons et villes du monde : la ville de Nemea, où les cerisiers sont en fleurs toute l'année ; Shatolla, la ville côtière aux nombreux bars animés ; le village de Lèthe, magnifique quelle que soit la saison ; et Argène, la capitale sacrée enneigée. Le chemin qui vous mènera aux Lumicycles, les quatre cristaux géants régissant les saisons, sera à la fois enchanteur et semé d'embûches.

Vie quotidienne

Cultivez des légumes, des céréales et des fruits dans les champs. Vendez-les pour gagner de l'argent, ou utilisez-les en tant que matériaux de fabrication. Vous pouvez également les cuisiner en suivant des recettes qui vous permettent de récupérer des PV, ou de bénéficier d'une amélioration temporaire de vos caractéristiques. Tout cela vous sera des plus utiles lors de vos aventures. Chez vous, vous prendrez soin de vos animaux : Kotkots, l'oiseau tout rond ; Laineux, le quadrupède distingué ; et votre totokaku de compagnie, et pourrez en retirer de belles récompenses.

Camarades

Vous rencontrerez de nouveaux amis, comme Shrika, une missionnaire en quête d'une nouvelle foi ; Heine, un séduisant mécanicien aguicheur ; Azir, un descendant des oracles du vent ; et Aria, une étrange fille qui dit venir du futur. Faites face aux problèmes de vos alliés et découvrez leurs différents modes de vie pour mieux les comprendre.

Combat

Alternez instantanément entre plusieurs classes, comme le guerrier, qui utilise des techniques d'épée rapides ; le marcheur de l'ombre, dont les lames jumelles infligent des coups mortels ; ou encore le mage, spécialisé dans les attaques magiques, pour triompher lors des combats. Affrontez de redoutables ennemis en ciblant leurs points faibles, puis éliminez-les avec une puissante attaque : « Double interruption ».