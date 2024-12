Astro Bot est le GOTY 2024 - Le beau message pour Nintendo de la part de Nicolas Doucet, fondateur de Team Asobi

Après un The Game Awars 2024 riche en annonces, nous retiendrons que le GOTY de l'année a été décerné à Astro Bot, développé par Team Asobi en exclusivité pour PlayStation 5. Si Nintendo n'a malheureusement remporté aucun prix cette année, ils se sont tout de même offert une petite place d'honneur lors de l'arrivée sur scène de Nicolas Doucet, le fondateur de Team Asobi. Sans les nommer, il rappelle qu'avant d'être là où il est aujourd'hui, il était avant tout un joueur, et il voulait remercier la compagnie qui aime les plateformers, qui a toujours fait preuve d'innovation, et qui a permis à Astro Bot d'arriver là où il est aujourd'hui. Un beau message qui tend à rappeler qu'au-delà d'être un fan de telle ou telle machine, nous sommes avant-tout des joueurs qui aimons le jeu vidéo.

Je n'avais pas prévu de le dire, mais je vais le dire quand même, vous connaissez les plateformers, vous connaissez les 30 ans de la PlayStation, et nous avons fait un plateformer génial - c'est très nostalgique et frais en même temps, mais n'oublions pas qu'avant-même la PlayStation, il y avait des gens qui faisaient des plateformers. Je me souviens qu'à Noël 1989, quand j'étais enfant, j'ai reçu une boîte grise contenant un jeu qui s'appelait Super Mario Bros. et qui était vraiment, vraiment génial. Nous sommes donc au Japon, nous sommes à Tokyo, ils sont à Kyoto, mais je veux rendre hommage à la société qui a vraiment aimé les jeux de plateformes et qui nous a montré l'innovation et la qualité de façon constante, et qui nous a inspirés pour faire le jeu que nous avons fait... Et j'ai réussi à ne pas les mentionner, vous avez remarqué ? Mais vous savez tous qui ils sont.