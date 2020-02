Astral Chain pourrait-il être porté sur d'autres plateformes ?

Après l'officialisation de The Wonderful 101 : Remastered sur Nintendo Switch mais aussi sur Steam et sur PS4 (voir ici) alors que le jeu était jusque-là une exclusivité Nintendo, de nombreux joueurs se demandent si cela ne va pas arriver à d 'autres "exclusivités" Nintendo développées par PlatinumGames. Notamment Astral Chain un titre qui a fait sensation l'année dernière (voir notre test) et qui jusqu'à présent est exclusif à la Nintendo Switch.

Dans un entretien publié par VGC, Atsushi Inaba, président de PlatinumGames a, tout en se félicitant du succès du jeu sur la console de Nintendo (avec plus d'un million d'exemplaires écoulés ) rappelé qu'Astral Chain était une IP qui était détenue à moitié par Platinum et à moitié par Nintendo et que donc si le jeu devait finir par sortir sur d'autres plateformes, ce serait le choix de Nintendo. Cependant, PlatinumGames considère The Wonderful 101 comme un "cas unique"...

Donc pour le moment cela ne semble pas à l'ordre du jour et vu les bons scores du jeu, il faut peut-être plutôt s'attendre à une suite... Cependant, dans le monde des jeux vidéo, on le sait, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain et donc, toput esty possible.

Source : Videogameschronicle