Ashwalkers - Survivor’s Edition - Quittez votre dôme en quête de Salut sur Nintendo Switch

Alors que le monde a succombé à une catastrophe écologique, Ashwalkers vous propose de suivre un petit groupe d'humains, forcé de quitter leur dôme condamné à la destruction, pour trouver un dôme légendaire pouvant accueillir le reste de l'humanité. Disponible sur Nintendo Switch en dématérialisé, mais également en version physique grâce à Microids Distributions, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Affrontez les côtés sombres de votre humanité et découvrez ce qui se tapit dans l'ombre.

Caractéristiques

Faites des choix avisés dans une narration non linéaire

Plusieurs voies à emprunter avec 34 fins différentes

Gérez les ressources de votre groupe ainsi que leur santé physique et mentale

Apprenez à connaître le groupe à travers leurs dynamiques relationnelles

Voyagez et apprenez-en plus sur ce monde hostile détruit par une apocalypse volcanique

Cultivez vos ressources et créez vos outils

34 fins différentes

Découvrez une nouvelle voie à chaque partie (environ 2 heures si vous ne perdez pas) avec 34 fins possibles.

Gestion de la santé physique et mentale du groupe

Gérez votre nourriture, vos équipements et vos médicaments et protégez le groupe de la folie et du désespoir. Cherchez et cultivez les ressources vitales dans la nature et gardez votre groupe en vie.

Des personnages denses

Apprenez à connaître les dynamiques intimes, relations et tensions entre Petra, la courageuse capitaine du groupe ; Sinh, le combattant pragmatique ; Kali, la jeune érudite optimiste et enfin Nadir, le prudent éclaireur tandis que vous voyagez dans un monde post-apocalyptique.

Un futur désolé

L'histoire se passe 200 ans après les premières catastrophes géologiques et la terre est un désert post-apocalyptique. Survivez à la météo, aux tempêtes de cendres, au blizzard gris et aux pluies acides.