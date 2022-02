Ashwalkers - Le jeu de survie de Nameless XIII sortira en mars sur Nintendo Switch

Le studio Nameless XIII fondé par Herbé Bonin, co-créateur de Life is Strange et co-fondateur de DONTNOD, vient de dévoiler en partenariat avec Dear Villagers la date de sortie de son nouveau jeu : Ashwalkers. Jeu de survie se déroulant 200 ans après une catastrophe géologique, Ashwalkers vous plonge dans le quotidien d'un groupe de survivant en quête d'un have de paix. Attendu pour le 10 mars 2022 sur Nintendo Switch, le titre sortira en dématérialisé, mais également en version physique. Pour en apprendre davantage sur Ashwalkers, nous vous laissons découvrir le communiqué officiel ci-dessous.

200 ans après une catastrophe géologique, un groupe de survivants appelé “La Section” se lance dans un voyage à travers un monde ravagé afin de trouver un havre de paix pour leur peuple. Sur leur route : un désert post-apocalyptique et de nombreux dilemmes moraux en perspective. Alors que vous parcourez le bout du monde, apprenez à connaître les relations intimes et les tensions entre Petra, la courageuse capitaine du groupe, Sinh, le combattant pragmatique, Kali, la jeune chercheuse optimiste et Nadir le scout prudent. En partenariat avec le distributeur Meridiem, Dear Villagers sortira Ashwalkers en version physique dans une édition spéciale. Ashwalkers - Survivor’s Edition inclura un design de boite inédit, un artbook du magnifique univers en noir et blanc du jeu ainsi qu'un set de stickers représentant les personnages d’Ashwalkers. Le jeu sera également disponible en version digitale sur l'eShop Nintendo. A propos d'Ashwalkers Prenez des décisions difficiles combinées à des dilemmes moraux

Découvrez de nouveaux chemins selon votre façon de jouer, chaque run durant environ 2h

Apprenez à connaitre les quatre personnages qui composent votre groupe

34 fins différentes à découvrir en fonction de vos choix

Gérez votre nourriture, vos équipements et vos médicaments afin de prévenir votre groupe de la folie et de la mort

Voyagez et appréhendez un monde hostile détruit par une apocalypse volcanique

Récoltez des ressources vitales à la suivie de votre groupe

Dépassez les obstacles et les rencontres dangereuses dans un climat hostile