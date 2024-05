Arsène Lupin – Voleur un jour : le gentleman cambrioleur débarque pour la première fois sur consoles

Après Hercule Poirot, le studio écossais Blazing Griffin s'attaque à un autre monument de la littérature policière : Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur créé en 1905 par Maurice Leblanc.

Maintes fois adaptés en films et en séries télé, les romans ont droit pour la première fois à un jeu vidéo nommé Arsène Lupin – Voleur un jour. Attendu à la fin d'année sur toutes les plateformes, le jeu se dévoile aujourd'hui à travers un communiqué de presse à retrouver sur cette page.

À propos d’Arsène Lupin – Voleur un jour :

Vivez la transformation d’Arsène Lupin, de cambrioleur fantasque à héros légendaire. L'aventure se déroule au fil de conversations captivantes près du feu entre Arsène Lupin et l'auteur, Maurice Leblanc. Lupin partage ses exploits passés avec Leblanc, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de participer activement à ces évasions légendaires. Dans ce jeu d'aventure et de réflexion, explorez la jeunesse, les amours et les exploits du célèbre gentleman cambrioleur. Redécouvrez ses premières aventures, en incarnant à tour de rôle Lupin mais également le détective Ganimard, son infatigable némésis, offrant des perspectives uniques sur ces histoires légendaires telles que "L'Arrestation d'Arsène Lupin' et "Herlock Sholmes arrive trop tard". Caractéristiques : Revivez la légende – Joignez-vous à Arsène Lupin et Maurice Leblanc au coin du feu alors qu'ils revisitent une sélection des histoires les plus célèbres de Lupin, et vivez-les sous de nouvelles perspectives.

– Joignez-vous à Arsène Lupin et Maurice Leblanc au coin du feu alors qu'ils revisitent une sélection des histoires les plus célèbres de Lupin, et vivez-les sous de nouvelles perspectives. Maitrisez l’art du vol - Explorez de nombreux environnements, résolvez des énigmes et adoptez diverses identités dans des escapades passionnantes, tout en veillant à garder une longueur d’avance sur la loi.

- Explorez de nombreux environnements, résolvez des énigmes et adoptez diverses identités dans des escapades passionnantes, tout en veillant à garder une longueur d’avance sur la loi. Investiguez et déduisez - Découvrez les histoires sous un nouvel angle en vous plongeant dans le rôle de Ganimard. Recherchez des preuves, interrogez des suspects, et créez des chronologies en reliant les indices pour poursuivre et appréhender votre légendaire adversaire.

- Découvrez les histoires sous un nouvel angle en vous plongeant dans le rôle de Ganimard. Recherchez des preuves, interrogez des suspects, et créez des chronologies en reliant les indices pour poursuivre et appréhender votre légendaire adversaire. L’univers artistique de Lupin - Admirez une réalisation colorée digne d’un recueil illustré, et rencontrez des personnages hauts en couleur tout droit sortis des histoires de Lupin alors qu'il narre ses propres aventures avec un sens du drame inégalé.

Arsène Lupin – Voleur un jour est attendu en fin d’année 2024 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch en version physique et numérique, et sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en version numérique uniquement.

