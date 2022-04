ARK: Ultimate Survivor Edition - Une version améliorée de ARK: Survival Evolved annoncée sur Nintendo Switch

Après une version catastrophique parue sur Nintendo Switch en 2018 comme expliqué dans notre test de l'époque, la licence ARK revient tenter sa chance cette année avec une version "améliorée" dénommée ARK: Ultimate Survivor Edition. Au menu de cette nouvelle version, le jeu de base accompagné de nouvelles extensions : Scorched Earth, Aberration, Extinction, et Genesis Parties 1 & 2. Attendu pour le mois de septembre 2022 , seul un communiqué officiel est proposé pour le moment, sans image ni vidéo pour l'accompagner. Toujours d'après le communiqué, le studio Wildcard aurait signé un contrat avec un studio de développent tiers renommé pour revoir intégralement le code du jeu sur Nintendo Switch pour améliorer l'optimisation, la résolution et le rendu. De plus, ceux possédant le jeu de base sorti en 2018 recevront gratuitement cette mise à jour. Nous vous laissons pour mémoire la vidéo de la version de 2018 en fin d'article, et attendons d'en voir davantage sur cette nouvelle version dédiée à la Nintendo Switch, et de savoir qui est le fameux développeur aux manettes de la refonte.

Studio Wildcard a annoncé aujourd'hui que ARK : Ultimate Survivor Edition arrive sur la Nintendo Switch avec des centaines d'heures de contenu, notamment ARK : Survival Evolved et tous ses énormes packs d'extension Scorched Earth, Aberration, Extinction et Genesis Parts 1 & 2. Ce bundle bourré de contenu sera lancé en septembre 2022 dans les magasins et sur le Nintendo eShop au prix de 49,99 $, avec le jeu de base ARK et le pack d'extension Scorched Earth disponibles immédiatement, les extensions suivantes suivront à deux mois d'intervalle. De plus, en septembre, tous ceux qui possèdent déjà le jeu de base ARK : Survival Evolved sur Nintendo Switch recevront cette refonte complète des fonctionnalités, des graphismes et de l'optimisation. Le Studio Wildcard a passé un contrat avec un développeur tiers talentueux qui réécrit l'intégralité du code d'ARK Switch depuis le début, en le développant sur la dernière version d'Unreal Engine 4. Toutes les données de progression et de sauvegarde des joueurs Switch existants seront conservées.



Les principales nouveautés d'ARK : Ultimate Survivor Edition sur Nintendo Switch sont les suivantes : Un nouveau contenu scénaristique cinématique pour développer davantage le récit d'ARK : Survival Evolved.

Prise en charge de serveurs personnalisés alimentée par les réseaux de serveurs Nitrado.

Mode "Jeunes Explorateurs" : Voyagez à travers les époques dans ce nouveau mode éducatif. Explorez l'île d'ARK pour découvrir et apprendre les étonnantes créatures préhistoriques qui ont inspiré le jeu. Approprié même pour les plus petits survivants !

L'ARK : Ultimate Survivor Edition est entièrement mis à jour avec tout le contenu et toutes les fonctionnalités des versions du jeu pour consoles de salon, ajoutant des milliers d'heures de jeu !