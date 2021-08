Ariana Grande débarque pour cinq concerts exceptionnels dans Fortnite

C'est l'évènement du mois d'août dans Fortnite. La chanteuse Ariana Grande débarque dans le célèbre free-to-play pour le Rift Tour, une série de cinq concerts évènements qui se tiendront entre le 6 et le 9 août à différents horaires, histoire de contenter tous les fans quelque soit l'endroit ou ils se trouvent sur la planète. Présenté comme un voyage musical à travers des réalités oniriques dans lequel on retrouvera les plus célèbres chansons d'Ariana Grande associées à de grands moments de Fortnite. Dans le même temps, des objets et des icones arriveront dans le magasin du jeu dès le 5 août. Pour avoir toutes les infos, retrouvez le détail du Rift Tour avec les notes officielles ci-dessous.

FORTNITE PRÉSENTE... LE RIFT TOUR AVEC ARIANA GRANDE Du 7 au 9 août, faites un voyage musical à travers des réalités oniriques dans lesquelles Fortnite et Ariana Grande se rencontrent. Plongez dans le Rift Tour. LE RIFT TOUR - CHOISISSEZ VOTRE DATE Pour nous assurer que les fans du monde entier puissent profiter du Rift Tour, l'expérience sera disponible lors de cinq représentations réparties sur trois jours. Il est conseillé d'arriver dans Fortnite une heure avant l'événement. Le mode sera activé environ 30 minutes avant chaque représentation. Avant l'arrivée d'Ariana, le Rift Tour commence par des expériences sur le thème de Fortnite en associant des morceaux populaires à des moments basés sur des éléments du jeu.



Les horaires : 1re représentation Samedi 7 août à 0h CEST 2e représentation Samedi 7 août à 20h CEST 3e représentation Dimanche 8 août à 6h CEST 4e représentation Dimanche 8 août à 16h CEST 5e représentation Lundi 9 août à 0h CEST

Le Rift Tour est encore mieux si vous y allez avec des amis ! Rendez-vous sur RiftTour.com pour plus d'informations sur le programme du Rift Tour, ou consultez l'onglet du Rift Tour dans le jeu. Ce dernier vous permet, à vous et à vos amis, de planifier la représentation à laquelle vous voulez assister, mais aussi de suivre les dernières quêtes du Rift Tour.

SÉRIE ICÔNES - ARIANA GRANDE Célébrez le talent d'Ariana dans le Rift Tour avec son arrivée dans la boutique d'objets et la série Icônes. Voici un aperçu de la tenue Ariana Grande et de l'accessoire de dos Piggy Smallz. Ariana Grande arrive dans la boutique d'objets le 5 août à 2h CEST ACCOMPLISSEZ DES QUÊTES DANS LE JEU Avant le spectacle, vous avez le temps de déverrouiller les récompenses de la première vague de quêtes du Rift Tour. Consultez l'onglet du Rift Tour dans le jeu et jouez du 29 juillet au 8 août pour déverrouiller vos premières récompenses.

Récompenses d'avant le Tour : écran de chargement Câlins cosmiques (par Delicious Design League), aérosol Faille de maître, émoticone Minou nuage

De plus, toute personne participant au Rift Tour recevra le parapluie commémoratif Perce-nuages câlin.

RÉCOMPENSES BONUS DU CLUB DE FORTNITE Comme avantage supplémentaire du Club de Fortnite pendant le Rift Tour, les membres actifs qui se connecteront entre le 5 août à 16h (CEST) et le 9 août à 16h (CEST) recevront le parapluie Perce-nuages arc-en-ciel, l'écran de chargement Skye au sommet et une bannière thématique du Rift Tour.

Bonus du Club de Fortnite ! PRÉPAREZ-VOUS POUR LE SPECTACLE Vous faites vos premiers pas dans Fortnite pour l'arrivée d'Ariana Grande ? Faites ce qu'il faut pour vous préparer au Rift Tour ! Téléchargez Fortnite gratuitement : Fortnite est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Android et PC.

Téléchargez la dernière mise à jour : assurez-vous de télécharger la mise à jour 17.30 du jeu avant le premier spectacle du Rift Tour le 7 août. Téléchargez le jeu à l'avance pour avoir le temps de le faire avant le spectacle.

Venez en avance ! Il est conseillé d'arriver dans Fortnite une heure avant l'événement. Le mode sera activé environ 30 minutes avant chaque représentation. Remarque : notre objectif est de fournir de la place pour tout le monde, mais si la limite de spectateurs est atteinte, nous vous prions de venir à l'une des représentations suivantes.

Des rappels ! Les dates du Rift Tour ne sont PAS verrouillées par région, mais nous avons sélectionné différents horaires pour que tout le monde ait une chance de participer. À bientôt pour le Rift Tour !

Source : Epicgames