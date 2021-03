Aquabeads x Super Mario : un coffret spécial de perles à eau annoncé pour septembre

Après la nouvelle série de jouets Jakks Pacific (ici) et le circuit de la Route Arc-en Ciel Hot Wheels (là), l'univers de Super Mario va se décliner une nouvelle fois en dehors des plateformes de jeux, dans un coffret de perles à eau de la marque Aquabeads. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce phénomène, les perles "Aquabeads", permettent de réaliser à la façon des "pixels art", des personnages et des objets grâce à des plaques et une série de modèles à reproduire. Pour cela, il suffit de placer sur les plaques les perles les unes à côtés des autres, en suivant un modèle ou en laissant parler sa créativité. Une fois terminé, on vaporise alors de l'eau sur les perles pour qu'elles se collent les unes aux autres. Après un petit temps de séchage, la magie opère et on obtient des petits personnages ou des objets en pixels. Avec ces perles, on peut créer ce que l'on veut sachant qu'il existe plusieurs sortes de perles différentes pour varier les rendus et des tas de modèles. On retrouve aussi de nombreux partenariats avec différentes marques comme Disney, par exemple ou encore Nintendo. Animal Crossing a ainsi déjà eu droit à sa propre boîte (voir ici sur Amazon) et Super Mario aussi d'ailleurs. Seulement, le pack spécial est aujourd'hui difficile à trouver.

En résumé si vous voulez vous détendre entre deux parties de jeux ou faire plaisir à quelqu'un qui aime les perles à eau et Super Mario, sachez que le Cube Creation Aquabeads -Super Mario sortira le 1er septembre prochain . Les précommandes sont déjà ouvertes- notamment sur Amazon. Pour être complet, retrouvez une présentation du pack et quelques images sur cette page.

Cet ensemble complet de perles d'artisanat comprend plus de 2500 perles en 30 couleurs, un présentoir de création, une feuille de fond, des chevilles de conception, un plateau de mise en page, un pulvérisateur, des feuilles de modèle et des instructions

Les modèles incluent 15 modèles de la série Super Mario, tels que Mario, Luigi, Princess Peach, Bowser et Yoshi

Suivez le modèle et placez les perles sur le plateau de mise en page. Vaporisez avec de l'eau et regardez les perles se coller comme par magie

Aquabeads convient aux filles et aux garçons âgés de 4 ans et plus. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces

Aquabeads convient aux filles et aux garçons âgés de 4 ans et plus. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces

