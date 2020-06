Aperçu des prochains jeux édités par Raw Fury sur Nintendo Switch

Depuis la sortie de la Nintendo Switch, Raw Fury a su se trouver une petite place parmi les éditeurs actifs sur la console hybride. Après la parution de Atomicrops dont nous vous laissons découvrir notre test juste ici, l'éditeur nous offre un aperçu des nouveaux titres qui ont déjà été confirmés pour une sortie sur Nintendo Switch :

WEST OF DEAD

Mettez-vous dans la peau du mort William Mason (voix de Ron Perlman) et plongez dans le monde sinistre et grinçant du Purgatoire dans ce jeu de tir twin stick qui mettra vraiment vos compétences à l'épreuve. Esquivez tout en essayant de surpasser vos ennemis dans les terrains de chasse inconnus générés par la procédure. Le Far West n'a jamais été aussi sombre.

NIGHT CALL

Ami. Confident. Thérapeute. Voyeur. En tant que chauffeur de taxi travaillant dans l'équipe de nuit à Paris, vous êtes beaucoup de choses pour différentes personnes. Votre don est de faire parler les gens ; et pour attraper le tueur en série qui vous a laissé pour mort, c'est exactement ce que vous devrez faire. Dans ce jeu d'enquête noire non linéaire et narratif, vous n'êtes pas un détective, mais vous avez votre don. Autour de vous, les gens parlent et partagent leurs pensées, leurs émotions, leurs histoires... et leurs secrets.

STAR RENEGADES

Les créateurs d'Halcyon 6 : Starbase Commander nous présentent Star Renegades, un RPG tactique de type "rogue-lite" qui se déroule dans une interminable rébellion interplanétaire contre l'Imperium. Dirigez une escouade de rebelles dans leur combat désespéré contre un adversaire impitoyable et en pleine expansion.

BACKBONE

Vous êtes un détective privé travaillant sur une affaire de disparition de routine dans un Vancouver dystopique dans une histoire alternative. Mais ce sur quoi vous tombez vous pousse à une inquiétante chasse de la vérité... Recueillez des preuves, interrogez des témoins et choisissez les pistes à suivre dans cette aventure riche en dialogues et en jeux de rôles.

P.S. Vous êtes un raton laveur en trench-coat.