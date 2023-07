Anonymous;Code s'offre un nouveau trailer

Prochain titre de Spike Chunsoft et MAGES à sortir sur Nintendo Switch, Anonymous;Code vient de s'offrir un tout nouveau trailer. Ce dernier met en avant différentes mécaniques de jeu que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Pour rappel, Anonymous;Code sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 5 septembre 2023 en dématérialisé et en version physique.

Saving & Loading

La coopération entre vous, le joueur, et Pollon est la clé du succès. Conseillez Pollon sur le moment de sauvegarder et de charger. Vos choix et les actions de Pollon déterminent l'issue de l'histoire.

Hacking Trigger

Hacking Trigger est un système interactif d'enchaînement de scénarios. Au lieu d'un système d'histoire conventionnel, le joueur utilise son propre jugement et la commande Hacking Trigger pour aider Pollon à décider quand charger et changer l'avenir.