ANONYMOUS;CODE - Le créateur de STEINS;GATE de retour pour un nouveau jeu de la saga des Science Adventure Series

Le nouvel opus très attendu de la saga des Science Adventure Series arrive en Occident ! Fruit de la collaboration avec Chiyomaru Shikura, créateur de STEINS;GATE, ANONYMOUS;CODE vous propose de vivre l’histoire des hackers qui réécriront l’avenir, littéralement. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisé, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. A noter que les premières versions en ventes distribuées par Just For Games en France proposent un Steelbook intégré.

2037. Nakano, Tokyo. Pollon Takaoka est pris dans un enchevêtrement d'intrigues à la suite de sa rencontre avec la mystérieuse fille Momo et fait face à un événement majeur qui bouleverse le monde. Incarnez Pollon et hackez la myriade d'embranchements de la réalité et « chargez » la fin qui sauve le monde !

Source : Nintendo